Vera gazda Tamásról: Ha harmadik gyereket szeretnék, akkor majd szülök még egyet

Vera gazda végül nem talált rá a szerelemre a Házasodna a gazdában, de a Story magazinnak azt mondta, jó emlékeket őriz a műsorról, még akkor is, ha nem lett a legoptimálisabb a végeredmény számára. Tudta, hogy benne van a pakliban, hogy szingliként távozik, és egyetlen jelöltjével sem érezte úgy, hogy kialakulhat egy igazi szerelem.

Verát a műsor után sokan kritizálták, köztük utolsó, játékban maradt jelöltje, Tamás is, aki úgy érezte, csak azért nem kellett

a gazdasszonynak, mert nincs jogosítványa.

Már a bemutatkozó videóm is úgy fejeződött be, hogy »jelentkezz, ha van vonóhorog az autódon«. Azt tudom mondani, ha még csak jogosítványa sem volt, akkor nem volt elég figyelmes. A mai világban, kétgyerekes anyaként nem tudnám elképzelni, hogy én viszem ide-oda a páromat is. Hogyan randiztunk volna? Kérdeztem tőle: »majd félútig eljössz vonattal, én meg odamegyek kocsival?« Azt mondta, majd hozza a csomagját. De én pont ezt nem akartam, hozzám csomaggal ne jöjjön senki, én nem tudok ilyen gyorsan elköteleződni! Ebből is úgy éreztem, mintha nem figyelt volna rám eléggé