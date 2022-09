Blake Lively inkább posztolt magáról terhesfotókat, csak hogy ne várakozzanak házuk előtt a lesifotósok

Remek, egyben szomorú megoldás.

Blake Lively és Ryan Reynolds a negyedik közös gyereküket várják, ezt nemrég jelentették be. Pontosabban nem is jelentették be, csupán a színésznő terheshassal jelent meg egy vörös szőnyeges eseményen.

Úgy tűnik, a lesifotósok biztosra akarnak menni, ugyanis Lively Instagram-posztja szerint letáboroztak a házuk előtt, arra várva, hogy lefotózhassák őt a hasával. A színésznő – ennek véget vetve – inkább posztolt magáról fotókat, amin jól látszik a hasa is, csak azért, hogy a fotósok végre eltűnjenek a házuk környékéről.

Tessék, itt vannak fotók rólam, amin látszik, hogy terhes vagyok. Így az a 11 fickó, akik az otthonom előtt várakoznak, hogy ezt lássák, békén is hagyhatnak. A frászt hozzátok rám és a gyerekekre is. Köszönöm mindenki másnak a szeretet, a tiszteletet, utóbbit főleg abból a szempontból, hogy nem adtok teret az oldalaknak, akik a gyerekekről közölnek képeket. Köszönöm azoknak a médiumoknak, akik a gyerekekről készült lesifotókat nem közlik, így hozunk el majd változást!