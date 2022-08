Pénzérméket tömött a szájába a részeg sofőr, hogy becsapja az alkoholszondát

Figyelmeztetést kellett kiadnia a boltoni rendőrségnek, miután egy sofőr úgy próbálta megzavarni az alkoholszondát, hogy érmékkel tömte tele a száját – írja a LADbible.

Az autóst még augusztus 27-én állították meg Boltonban, miután átment a piros lámpán, épp egy rendőrautó előtt.

A férfi gyorsan egy maréknyi pénzérmét gyömöszölt a szájába, mielőtt a rendőrök megszondáztatták volna.

From last night: The driver of this Golf went through a red light in front of our patrol & was stopped on Spa Rd, Bolton. Before being breathalysed, he shoved a load of coins in his mouth. Guess what, didn’t work & he blew 65. Don’t believe all you read on the internet guys. pic.twitter.com/ghYExbIfRA

— GMP Traffic (@gmptraffic) August 28, 2022