Meglepetésvendégként bukkant fel Keanu Reeves egy brit pár esküvőjén

A buddhista szerzeteshez méltó nyugalmáról és kedvességéről ismert sztár ismét kitett magáért.

Valószínűleg még nagyobbnak élhette meg élete nagy napját az a brit pár, akiknek a hétvégi esküvőjére váratlanul beállított Keanu Reeves. Az életre szóló meglepetés a northamptonshire-i Fawsley Hall szállodában történt, nem sokkal azután, hogy James és Nikki Roadnight kimondták a boldogító igent. A friss házasok úgy hozta össze a sors a Mátrix- és a John Wick-filmek legendásan kedves főszereplőjével, hogy ő is ennek a szállodának a vendége volt.

Nikki azt mesélte a Newsweeknek, hogy a férje a ceremónia után nem sokkal botlott bele a sztárba a hotel bárjában, majd büszkeséggel töltve számolt be neki arról, hogy az imént vette el szerelmét, és egyúttal meg is invitálta Reevest az ünneplők közé egy italra. Reeves örömmel elfogadta a meghívást, ám azt is hozzátette, hogy még van egy kis dolga, ezért majd csak este fog beugrani.

És végül az egybegyűltek legnagyobb meglepetésére be is tartotta az ígéretét.

Mondjuk, a meglepetés nagyságát kicsit csökkentette, hogy a férj mindenkinek elújságolta a nagy találkozást, és azt is, hogy meghívta a hollywoodi sztárt a lagziba. Persze aztán nem a férj vitte el a show-t a celebszpottingal, hanem a sztár, amikor a találkozás után egy órával valóban tiszteletét tette az eseményen.

A személyzet által csak „nagyon különleges vendégként” beharangozott Reeves koccintani ugyan nem koccintott az ifjú párral, de kiment velük a szálloda elé, hogy lőjenek pár közös fotót.

Olyan kedves és barátságos volt. Gratulált az esküvőnkhöz, és volt olyan kedves, hogy készíthettünk vele néhány képet, melyek közül párat az esküvő fotósunk örökíthetett meg! Aztán időt szakított arra is, hogy beszélgessen néhány vendégünkkel, majd még több fotót készítettünk!

– idézte fel az ara, aki az események hatására annyira bezsongott, hogy regisztrált a Twitterre, ahol rögtön meg is osztott pár közös képet a férjével és Keanu Reeves, amelyeken menyasszonyi ruhát visel.