Egy struccjelmezes férfi segítségével játszották el, mit kell tenni szökés esetén egy thaiföldi állatkertben

A Chiang Mai Zoo állatgondozói nagy gondot fordítanak arra, hogy a szabadulni vágyó állatok szökési kísérleteit kezeljék: egyikőjüket még be is öltöztették struccnak a „vadállatkezelési terv” részeként, hogy imitálni tudjanak egy szökési kísérletet.

Halászhálóval hatástalanították azt a 240 centiméter magas strucc „bőrébe bújt” férfit, aki a Thaiföld északi részén, Csiangmaj városában található állatkertben ámokfutást rendezett a hét elején – számolt be a Guardian az intézmény Facebook-oldalának egyik posztja alapján.

Mondjuk, az ámokfutás talán kicsit erős kifejezés, hiszen a struccnak öltözött férfi a Chiang Mai Zoo egyik állatgondozója volt, aki azért bújt bele a jelmezbe, és kezdett el a struccok kifutójától a kijárat felé menekülni, mert az állatkert „vadállatkezelési tervének” keretében rendeztek egy próbariadót arra az esetre felkészülendő, ha egy valódi strucc is szökésre adná a fejét.

A „vadállatkezelési tervet” az állatkert igazgatója, Wuttichai Muangman mutatta be augusztus 23-án, a bemutatón pedig különböző vészhelyzeteket szimuláltak. Ezek közül az egyik a kereket oldó, afrikai futómadár esete volt.

A struccnak öltözött állatgondozót – a Facebookra feltöltött fotósorozat alapján – gyalogosan vette üldözőbe három kollégája, akik közül az egyik egy óriási halászhálóval volt felfegyverkezve.

Az utolsó képen az állatkerti csapat győztesen nézett ki, ahogy ökölbe szorított kézzel tartották fel a karjukat.

Az állatkert szerint a képzés kiváló felkészítést nyújtott több „valós helyzet kezelésére”.

A strucc a világ legnagyobb madara, a National Geographic szerint akár 2,7 méter magasra is megnőhet, és súlya elérheti a 160 kilogrammot. A megrémült strucc akár 70 kilométer/órás sebességgel is képes futni, és olyan erősek a lábai, hogy a rúgásaival akár az oroszlánokat és más nagyragadozókat is meg tud ölni.

Az egyelőre nem világos, hogy a jövőben az állatkertben élő óriáspandák, víziló- vagy pingvinkolóniák miatt is tartanak-e hasonló gyakorlatokat.