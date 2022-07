Kocsis Korinna: Tíz kilót híztam a várandósságom alatt, abból még egy van rajtam

Kocsis Korinna kisfia májusban született meg, a szépségkirálynő pedig azóta jóformán az összes plusz súlyt leadta, amit a terhessége alatt felszedett. Ez idáig egyébként sportolnia sem volt szabad, és diétázásba sem kezdett.

Tíz kilót híztam az egész várandósság során, abból most egy van rajtam úgy, hogy nem diétáztam eddig és nem sportoltam. Most telt le egyébként a hat hét, a gyermekágyi időszak, a kontrollon mondta az orvosom, hogy most már nyugodtan el lehet kezdeni szépen lassan edzeni és sportolni