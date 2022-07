Betöltötte a 18-at, és az édesanyja azonnal bérleti szerződést kötött vele a szobájára

Az oklahomai anya, aki így akarja felkészíteni a lányát a jövőre, csupán jelképes összeget kér, a kommentelők mégis szétszedték.

Egy Egyesült Államokban élő anya, aki 18 éves Jada nevű lányával havi 100 dolláros (40 ezer forintos) bérleti szerződést íratott alá annak érdekében, hogy továbbra is otthon lakhasson, dühös vitát váltott ki a TikTokon, miután elárulta különös nevelési módszerét egy videóban.

A Daily Mail által bemutatott, inkognitóban tiktokozó nő azokat a pillanatokat is megosztotta a videós közösségi oldalon, amikor a lánya aláírta a szobájáról szóló szerződést.

Amikor a 18 éves lányod úgy dönt, hogy otthon marad

– írta a videó szerződést ábrázoló első képkockáira, majd a lányát is felvette egy tollal a kezében.

A klip nagy sikert aratott a TikTok-felhasználók körében: eddig 1,6 millió alkalommal játszották le, és 135 ezer lájkot söpört be – ugyanakkor sokakban visszatetszét váltott ki.

Miután a nő megelégelte a „gyűlölködő kommentet”, egy válaszvideót is közzétett, melyben megpróbált tiszta vizet önteni a pohárba:

16 évesen egyedülálló anyuka voltam, és a szüleim nem a sikerre készítettek fel, minden egyes dologért meg kellett küzdenem, amim van

– kezdte felvezetésképp, majd arról beszélt, nem akarja, hogy a gyerekei „függjenek tőle”, és amit tesz, az csak „felkészíti” őket a „való világra”.

A hatgyermekes édesanya azt is hozzátette, hogy Oklahoma azon részén, ahonnan ők származnak, a bérlőknek korábbi szerződésekkel kell bizonyítaniuk „bérlőtörténetüket”, szóval ő lényegében segíti is a lányát – mivel a szóban forgó szerződést majd be tudja mutatni a leendő főbérlőjének, ha el akarna költözni. És egyébként az idősebb gyerekeivel is ezt csinálta.