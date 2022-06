Közel száz dirt bike-ot zúzott szét egy buldózer New Yorkban

Nagyjából száz, a New York-i rendőrség által lefoglalt dirt bike-on mentek át egy buldózerrel Brooklynban, a CBS videót is közölt az eseményről.

Eric Adams polgármester szerint rendkívül veszélyesek azok a járművek, amelyek illegálisan közlekednek a város utcáin, a sajátos akcióval erre kívánták felhívni a figyelmet.

A burkolatlan utakon használt járművekkel nem lehet közlekedni New York utcáin, a rendőrség mégis már 2000 ilyen közlekedési eszközt foglalt le idén, ami 88 százalékos növekedés tavalyhoz képest.

Dirt bikes confiscated by the New York City Police Department were crushed under a bulldozer in Brooklyn pic.twitter.com/4c71Y3Z69B

— Reuters (@Reuters) June 22, 2022