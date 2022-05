Állítólag erdőtüzet szított a TikTok-sztár, hogy követőket szerezzen

Humaira Asgharnak 11,5 millió követője van TikTok-on. A közösségi oldalon Dollyként szereplő nő ellen vádat emelnek, mivel állítólag szándékosan erdőtüzet csinált egy videója kedvéért, amelyet Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban forgatott – közölte a Vice.

Aghar közzé is tett 11 másodpercet, amit már azóta leszedettek vele, de az internet nem felejt.

– írta a felvétel mellé.

A videóban az volt látható, hogy a nő egy dombról sétál le Margalla Hills Nemzeti Parkban, miközben mögött lángol a táj.

A hatóságok szerint kezd tendencia lenni, hogy a fiatal TikTok-sztárok erdőket gyújtanak fel, hogy még több követőjük legyen, pedig az ország soha nem látott hőhullámtól szenved.

– mondta S Khan Satti, az iszlámábádi vadgazdálkodási testület elnöke.

This is a disturbing & disastrous trend on Tik Tok! Young people desperate 4 followers are setting fire to our forests during this hot & dry season! In Australia it is lifetime imprisonment for those who start wildfires. We need to introduce similar legislation ⁦@WildlifeBoard pic.twitter.com/RGMXnbG9f1

— Rina S Khan Satti (@rinasaeed) May 17, 2022