Csonka András: Ahogy a szakmámban, úgy a magánéletemben is igénylem a függetlenséget

A Sláger FM-en, a Sláger Kult című műsorban volt hallható Csonka András, aki azzal kapcsolatban osztotta meg tapasztalatait, mennyire kevés az ideje: vezet egy reggeli műsort, majd indul színházba játszani, de ezek mellett zenei karrierjére és a közösségi médiás jelenlétére is szentelni kell energiát.

Olyan, mintha csak egy tüsszentés ideje telt volna el azóta. Ilyenkor mindig elgondolkodom, azon, hogy mi volt még. Az elszalasztott lehetőségek, a kihagyott dolgok és persze ott vannak a megvalósításra váró álmok is.

Valamint ott a magánélete, amelyre ennyi ideje sem jut:

Az álmok kategóriájába tartozik a magánélet is, de ezen a területen kiszolgáltatottabbnak érzem magam. Ez a generáció erősen sodródik az árral, 50 fölött ez nem egyszerű. Sok rigolyánk van, sok dolgot megszoktam én is… nagy hatalom, ha az ember azt csinálja, amit akar és nem kell alkalmazkodnia senkihez. A boldogság percekből, pillanatokból áll, igyekszem minél többet begyűjteni ezekből így is. El kell fogadni, hogy nem élek egy klasszikus családmodellben, próbálom kihasználni ennek az előnyeit, a hátrányait pedig ledolgozni. Úgy tűnik, hogy ahogy a szakmámban igénylem a függetlenséget mint szabadúszó, ez a magánéletemben is lecsapódik, de ettől még nem fogok a Dunának menni.