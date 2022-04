Istenes Bence az El Camino zarándokútjáról: Újrakalibráltam az életem

A két hétig tartó elvonulásáról beszélt.

Még január elején írtunk arról, hogy Istenes Bence kiposztolta, éppen az El Caminón zarándokol. Akkor nem nagyon fejtette ki, mi áll döntésének hátterében, a két hetes útjáról azonban csak most, saját podcast műsorában számolt be, aminek kedden jelent meg új, visszatérő adása. Az adásban szerepelt még Pumped Gabo, Kovácsovics Fruzsina és Járai Máté is, akik rögtön az első percekben már azt kérték Istenestől, meséljen az élményeiről.

Járai szerint akkor vág neki az ember egy ilyen útnak, ha olyan problémája, esetleg életközépi válsága van, aminek megoldásához szükséges, hogy kiszakadjon kicsit a környezetéből. Ezzel Istenes teljesen egyetértett, majd elmondta, mennyire jól esett neki, hogy nem használta például telefonját egyáltalán.