Istenes Bence szilveszter óta az El Caminón zarándokol

Istenes Bence Instagram-oldalán amiatt jelentkezett be, hogy helyzetjelentést adjon arról, hogy éppen mit csinál jelenleg, mert ahogy fogalmazott, állandóan csörög a telefonja, de senki sem éri el. Az elsőre kirándulós fotóknak tűnő bejegyzésben leírja, hogy az El Caminón zarándokol, annak érdekében, hogy feltöltődjön lelkileg és mentálisan. Hosszasan ugyan nem fejtegette a posztjában, hogy miért döntött a zarándoklat mellett, azt elmondta, hogy kis időre van szüksége, ehhez pedig a azt érezte a legjobbnak, ha elvonul egy kicsit. A bejegyzésből az id kiderült, hogy a következő néhány hónapban nem vállal semmilyen nyilvános szereplést.

Boldog új évet először is Mindenkinek 🤗 Rövid helyzetjelentés, mivel non stop csörög a telefonom, viszont senki nem ér el… Az El Caminot tolom szilveszter óta… Szeretnék egy kicsit befele fordulni, töltődni, megtalálni a lelkemet, amit a sok munka és a társadalmi elvárások közepette valahol elvesztettem. Nyugalomra és csendre vágyom. Szeretném meghallani a belső hangomat. Nincs dráma, csak egy kis időre van szükségem 🧘🏽‍♂️ Emiatt a kövi pár hónapban nem is vállalok semmilyen nyilvános szereplést! Köszi a megértést 🙏 Buen Camino Szimborák 🤙