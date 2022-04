John Lennon fia elénekelte az Imagine-t, hogy pénzt gyűjtsön az ukrán menekülteknek

Habár Julian Lennon korábban megfogadta, soha nem fogja elénekelni apja, John Lennon legnagyobb slágerét, az Imagine-t, ezúttal kivételt tett. A Stand Up For Ukraine nevű online kampányhoz világsztárok sora csatlakozott már, hogy pénzt gyűjtsenek az ENSZ menekültügyi programjának.

Ahogy Lennon fogalmazott a videó alatti leírásban:

Ma először, nyilvánosan is előadtam apám dalát, az Imagine-t. És hogy miért most, ennyi év után? Mindig azt mondtam, egy alkalommal énekelném el, az pedig a világvége volna… persze azért is, mert a dal tükrözi azt, amit most mindannyian szeretnénk: békét.