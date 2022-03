Erzsébet királynő visszatért dolgozni a Covid-fertőzése után

Már két virtuális meetingen is túl van.

Február huszadikán jelentették be, hogy Erzsébet királynő koronavírusos lett, miután pozitív lett a tesztje. A Buckingham-palota azt is nyilvánosságra hozta, hogy a királynőnek enyhe, megfázáshoz hasonló tünetei vannak, így továbbra is el tudja látni a könnyű, nem megterhelő feladatait. Ezután nem sokkal már amiatt írtunk az uralkodóról, hogy több online meetingjét is lemondta.

Kedden pedig már arról számolt be a Buckhingam-palota, hogy a királynő a windsori kastélyban több virtuális megbeszélést is tartott kilenc nappal azután, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje.