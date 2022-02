Michael Bublé a videóklipjében árulta el, hogy felesége terhes

Negyedik gyereküket várják.

A negyvenhat éves Michael Bublé és harmincnégy éves felesége, Luisina Lopilato negyedik gyereküket várják, a hírt pedig kivételesen nem a megszokott platformon, Instagramon, hanem az énekes videóklipjében tudatták rajongóikkal. Az I’ll Never Not Love You című számhoz tartozó videóban felesége is szerepel és mintha lényegében saját maguknak készítették volna, merthogy a filmtörténet ikonikus romantikus jeleneteit alkották újra, mint például az Igazából szerelem, Szerelmünk lapjai és nyilván nem maradhat ki a felsorolásból a Titanic sem. A klip végén Lopilatót már terheshassal láthatjuk.

Egy friss interjúban pedig a videó megjelenése után elmondta, hogy ezt így sosem mondták ki feleségével senkinek, csak a dal formájában jelezték, hogy bővül a családjuk, de igen, tényleg gyereket várnak és nagyon boldogok.