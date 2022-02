Jennifer Lopez úgy érzi, hogy Puerto Ricó-i, bronxi származású nőként van egy belső kör, ahová sosem fogadják be

Mintha mindig a többiek mögött kullogott volna Hollywoodban.

Jennifer Lopez már a ’90-es évek óta a szórakoztatóiparban dolgozik, kevés dolog van, amit nem lehet eladni az arcával. Az énekesnő szép és sikeres, ő azonban nem mindig érezte úgy a karrierje során, hogy megkapja a neki járó elismerést.

Állandóan úgy éreztem, mintha alulról selejteztek volna ki. Mindig. Mindig azt éreztem, hogy nem én vagyok az, akinek a szobában kellene lennie. Ez jár azzal, ha Puerto Ricó-i vagy, bronxi származású, ráadásul nő

– mondta Lopez a Rolling Stone magazinnak adott interjújában.

Az énekesnő elmondta, hogy bár nem született gazdag családba, és nem ismert senkit a szakmában, annak idején úgy döntött, hogy mégis kipróbálja magát. Sikerült is nevet szereznie magának az iparban, de az érzés, miszerint egy lépéssel lemaradt a többiektől, vele maradt. Több mint két évtizede hallgatja magáról, hogy csinos és jó kis zenét csinál, de azért annyira nem extra, amit csinál.

Van egy klub, aminek soha nem voltam a tagja. Úgy tettem, mintha minden rendben lenne, de fáj, hogy nem vonnak be. Nem hiszem, hogy valaha bevonnának. Van egy belső kör, a nagy előadóké, aztán ott vannak a popművészek.

Lopez mindezek ellenére hálás azokért a lehetőségekért, amiket kapott és kap máig is. Idén két filmben is láthatják a rajongói, a Marry Me februárban, a Shotgun Wedding pedig júniusban debütál a tervek szerint,