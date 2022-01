Horváth Gréta: Szolgalelkű vagyok

Szerinte sokszor alárendeli magát az emberi kapcsolataiban.

Kulcsár Edinához hasonlóan januárban látott napvilágot a hír, hogy Horváth Gréta és férje, Meggyes Dávid elválnak. Horváth Gréta ezt Instagramon jelentette be, valamint arról is beszámolt, hogy amiatt lett vége a házasságuknak, mert férje megcsalta. Azóta kiderült, hogy Meggyes Dávid a Dancing With The Stars táncos műsorból ismert Stana Alexandrával jött össze, aki nemrég úgy nyilatkozott, hogy barátságból alakult ki a kapcsolatuk.

Horváth Gréta most Palik László Youtube-műsorában vendégeskedett, ahol három, színes borítékba rejtett kérdéseket kellett megválaszolnia. Az elmúlt hetek történéseiről nem ejtettek szót az interjúban, azt viszont elmondta, hogy abban fejlődnie kell, hogy mennyire rendeli alá saját magát mások javára.