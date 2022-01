Kulcsár Edina új videóklipjében rózsával a kezében arról énekel, hogy már nem szerelmes

„Mosolygok, de legbelül ordít a lelkem, nem vagyok gyenge.”

Január közepén jelentette be Kulcsár Edina, hogy elválik férjétől, Csutitól, akivel nemrég még a Nyerő Párosban is szerepeltek. A műsorban már megszellőztették azt az információt, hogy amiatt vállalták el a játékot, hogy megmentsék a házasságukat. A válással kapcsolatos bejelentésük után nem sokkal Kulcsár Edina Instagram-oldalán már arról posztolt, hogy új párja van, a rapper G.w.M személyében. Elmesélte, hogy kényszerhelyzetből hozta nyilvánosságra kapcsolatát ilyen korán, ahogy azt is elmondta, hogy G.w.M-mel a zene hozta össze őket egymással, merthogy Kulcsár Edina nemrég kipróbálta magát énekesként, és egy videóklipet is forgatott az első számához, aminek szövegét különben G.w.M írta.

Az Egyetlen szó című dalhoz készült klipben egyértelműen szakításról énekel, egy fejezet lezárásáról, és a fekete-fehér videóban leginkább csak Kulcsár Edinát lehet látni, különböző hátterekkel, de egy ponton megjelenik egy tűzzsonglőr is. A dalszöveg egy részlete pedig így hangzik:

Erősebb lettem, megszoktam a csendet,

Mosolygok, de legbelül ordít a lelkem, nem vagyok gyenge.

Mosolygom, és eljátszom, hogy minden rendben.

Ne vitatkozz, nem számít, hogy volt,

Magunk mögött tudjuk, és elmúlunk,

Te vagy a Nap, én a Hold, nem vagyunk már szerelmesek,

Volt, ami volt.

Eddig még nem lehetett hallani eddig, milyen énekhangja van Kulcsár Edinának, de mivel le van tiltva a kommentelés lehetősége a videó alatt, a feliratkozói véleményezni sem tudják azt.