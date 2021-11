Szeged, Szerelem, Szabadtéri – egyedülálló kulturális élmény karácsonyra (X)

Mi lehet kellemesebb a téli fagyos, sötét, zord napokon, mint egy meghitt nyári élmény ígérete, egyenesen a napfény városában? A közel egy évszázados múltra visszatekintő Szegedi Szabadtéri Játékok 2022-es műsora a musical, az opera és a tánc kedvelőinek egyaránt garantálja az önfeledt szórakozást. Idén karácsonykor ajándékozzon szeretteinek életre szóló kulturális élményt!

A szegedi Dóm tér önmagában is lélegzetelállító, a Szabadtéri Játékok impozáns színpadával azonban igazi kuriózum. Nem pusztán a lenyűgöző panoráma, hanem az előadások színvonala, a fesztivál utánozhatatlan hangulata teszi feledhetetlenné az itt töltött nyári estéket.

Az évad július 1-jén a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Szabadság, Szerelem! – Petőfi, a vitéz című tánc-szín-játékának ősbemutatójával indul. A Petőfi Sándor életét feldolgozó lebilincselő produkcióban láthatjuk, hogyan vált a szorgalmas diák, vándorszínész, szerelmes férfi, majd harcos forradalmár a magyar költészet egyik legmeghatározóbb alakjává. Elhangoznak azok a helyzetdalok, vígeposzok, elbeszélő költemények, szívbemarkoló versek, népdalokká folklorizálódott művek, melyeket hallgatva újra és újra rácsodálkozunk nagyszerűségükre; a magyar néptánc és népzene, hagyományos örökségünk tisztasága és természetessége pedig méltó környezetet teremt ezeknek az örökérvényű költeményeknek.

Július 8-án Szegeden még nem látott szereposztással tér vissza a fesztivál és a világ egyik legsikeresebb musicalje, a Mamma Mia! A Madách Színház előadásában felcsendülő dalok népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 40 év után új lemezzel jelentkezett a legendás svéd zenekar. A zavartalan kikapcsolódás, fergeteges szórakozás és a hamisítatlan ABBA-hangulat a Dóm téren is garantált. Here we go again!

Az operairodalom klasszikusa, Giuseppe Verdi remekműve, a La Traviata július 29-én és 30-án a nemzetközi hírű Macerata Opera Festivállal koprodukcióban kerül színre magyar és olasz művészek közreműködésével. A műfaj szerelmesei és a romantika kedvelői számára egyértelműen kihagyhatatlan előadás.

Jazz, revü, showbiznisz… Chicago! Az évadot a Szegedi Szabadtéri Játékok saját produkciójaként a világ egyik legtöbbet játszott musicalje zárja. A Chicago töretlen népszerűsége a nagyszerű zene mellett az elévülhetetlen aktualitású témának is köszönhető: kíméletlen pontossággal mutatja be a folyamatot, ahogyan az igazság helyét átveszi a média által manipulál közvélemény, a megérdemelt hírnév helyét pedig a mesterségesen felépített celeb-lét. A rendkívüli előadást hat este láthatja a közönség a csillagtetős színpadon.

Szinte lehetetlen egyet választani a felsoroltak közül, ha pedig ajándékba adjuk, még nehezebb kitalálni, melyik produkcióval lepjük meg szerettünket, de van megoldás: a Karácsonyi Premier Bérlet, melynek birtokában a Dóm tér műsorának nyitóelőadásai tekinthetők meg. Az ünnepi, valamint a többi bérletkonstrukcióért látogasson el a www.szegediszabadteri.jegy.hu-ra! Boldog karácsonyt, és felhőtlen nyári kikapcsolódást kívánunk!