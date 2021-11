Emma Watson megemlékezett a Harry Potter és a bölcsek köve 20. évfordulójáról

2001-ben jelent meg az első film.

Csak úgy repül az idő, mi pedig nagyon öregnek érezzük magunkat, mert már az is felnőtt, aki még gyerekkorában, moziban látta a Harry Potter első részét. Ezt önmagában elég nehéz feldolgozni, pláne, hogy húsz év telt el azóta. 2001-ben jelent meg moziban a Harry Potter és a bölcsek köve, amiről az egyik főszereplő, Emma Watson is megemlékezett Instagram-oldalán. A hosszú posztjában leírta, mennyire hálás az egész csapatnak, és büszke arra, hogy ilyen utat jártak be gyerekként és fiatal felnőttként.

Harry Potter az otthonom, a családom volt, Hermione pedig (még mindig) a kedvenc fikciós karakterem az egész világon. Azt hiszem, egy újságíró egyszer azt mondta, annyira irritáló, hogy az interjú közben folyamatosan hangoztattam, mennyire szerencsés vagyok, hogy részese lehetek a filmnek, hogy számolni kezdte

– mondja, majd azzal folytatja, mennyire hiányzik neki a stáb, és köszönetet mondott a rajongóknak is. A bejegyzést már több mint négymillióan kedvelték.