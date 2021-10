DWTS: Demcsák Zsuzsa próbált szexi lenni a színpadon, a zsűri meg hazaküldte

A nézők sem mentették meg a kieséstől.

A Dancing with the Stars múlt heti nyitó adása után, Demcsák Zsuzsa újabb katartikus pillanatot élhetett át, csak nem a jófajtából. Amíg a bemutatkozó tánca végén – ami a hozzá közel álló bécsi keringő volt – elsírta magát a meghatottságtól és arról ömlengett mennyire hálás, hogy megtanulhat táncolni, addig a második adás rumbája annyira a komfortzónáján kívül esett, hogy a zsűri jól le is húzta. Mindössze 24 pontot osztottak neki, amivel végig sereghajtó volt.

Azt érzem, hogy kettő csípőmozdulaton kívül kicsit csípőszegény volt és ettől szexszegény volt a dolog. Egy kicsit olyan, mint a sírás könnyek nélkül

– értékelte a látottakat Bereczki Zoltán.



A veszélyzónába végül Demcsák Zsuzsa és Hevesi Kriszta kerültek és habár Stohl András szerint nagyon szoros volt a szavazás, végül a nézők sem adtak Demcsáknak újabb sanszot arra, hogy kibontakozhasson a parketten.

Nem számítottunk rá, egyáltalán nem volt benne a pakliban. Nem tudom, hogy a zsűri mennyiben befolyásolta a nézőket. Valószínűleg nagyon, mert mi visszanézve a produkciónkat nem így láttuk. Egészen más véleményen lennénk

– mondta csalódottan Demcsák Zsuzsa.