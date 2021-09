Metzker bordatöréssel táncolta végig az adást.

Szombat este elstartolt a Dancing With The Stars legújabb szériája, melyben ismételten hírességek mérettették meg tánctudásukat a zsűri és a nézők előtt. Például Demcsák Zsuzsa, Tóth Andi vagy a műsorvezető Cooky is versenyeznek az új évadban.

Már rögtön az első adásban is búcsút kellett venniük egy párostól, aki végül Metzer Viktória és párja, Márki Norbert lett. Metzker egyébként egy próbán bordatörést szenvedett, úgy állt színpadra.