Még el sem kezdődött a DWTS, de Demcsák Zsuzsának már injekciózni kellett a derekát

Mindent beleadnak a felkészülésbe.

A TV2 júliusban jelentette be a Dancing with the Stars második évadának szereplőit, akik azóta gőzerővel készülnek a szeptemberben kezdődő élő adásra. Demcsák Zsuzsa nagyon élvezi a próbákat, habár a napi 4 órás gyakorlás miatt már most orvosi segítségre volt szüksége.

Kaptam már injekciót a derekamba. Nem azért mert próbán lett volna bármi baj, hanem beültem az autóba és utána nem tudtam kiszállni. Volt egy ilyen becsípődés. Teljesen más mozdulatsort kellett csinálni vagy megtanulni, mint amit valaha életemben gyakoroltam volna, miközben nagyon merev felsőtested van és úgy maradtam. Ki lehetett volna ezt pihenni egy 2-3 hét alatt, de arra nem volt időnk

– mesélte a Mokkában Demcsák, aki elmondta, hogy képes bárhol gyakorolni a tánclépéseket, még akkor is, ha ezzel például kellemetlen helyzetbe hozza a gyerekeit.