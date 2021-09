Nyári Diával közölték tiniként, hogy a súlya miatt elfelejtheti a modellkedést

Most mégis részt vett egy fehérnemű kampányban.

Nyári Dia túlsúlyosan is szerette magát, de örül, hogy lefogyott

A színésznő a közelmúltban lefogyott és a melleit is plasztikáztatta, most pedig egy fehérneműcég arca lett. Habár posztjában éppen arról ír, hogy örül, amiért mostanában hús-vér nők is szerepet kapnak hasonló fotózásokon. Őt ugyanis kamaszkorában nem támogatták az ügynökségek.

Mikor tiniként kacérkodtam a kifutó világával, elég hamar a tudomásomra adták az ügynökségek, hogy itthon még csak-csak el kifutózgatok, Milánót azért jobb ha elfelejtem…legalábbis ha nem leszek -15 kilóval kevesebb. Nagyon szerettem volna külföldön is dolgozni, de úgy éreztem, ha meghalok sem fog menni. Ma mikor beléptem az üzletbe, hogy kiválasszam ezt a csipke csodát, nézegettem a plakátokat, és gyönyörű önbizalommal teli hús-vér nők mosolyogtak vissza rám, különböző testalkattal, bőrszínnel. Felemelő volt látni, hogy a divat perspektívája, milyen irányba változik, ami az “etalon” nőt illeti

– írta posztjában Nyári Dia.