Nyári Dia közbelépett, amikor a fiát hátba rúgta egy idősebb gyerek

Nyári Dia Horvátországba utazott a családjával, ahol három éves kisfiát atrocitás érte a játszótéren. A színésznő közösségi oldalán osztotta meg a történteket és azt, hogyan kezelte a helyzetet.

Nyilvánvaló, hogy mindentől nem tudom megvédi, és az is, hogy ennek ellenére megpróbálom. Nem szeretek beleavatkozni a gyerekek konfliktusaiba, rendezzék le maguk, amíg nem durvul be nagyon a buli. Tanuljon meg kiállni magáért, és bocsánatot kérni, ha a másiknak van igaza…de…a nyaralásunk első napján szemtanúja voltam, ahogy a vizes játszótéren egy kisfiú, kb. 9 év körüli, úgy gondolta, hogy segít Zétinek lendületet venni a csúszda tetején, úgyhogy hátba rúgja csúszás előtt, és közben még le is kacsintott mosolyogva a kis barátaira. Sajnos a kisfiú nem látta, hogy én vagyok Zémutter🐯 aki ezt láttam…nem csináltam semmit, csak megkérdeztem tőle, hogy segítsek-e én is lecsúszni neki…🤷🏼‍♀️ jó lehet volt egy olyan kézmozdulatom is, mint Robert De Nironak a Vejedre ütökben👀 bár nem egy nyelvet beszélünk, de a testbeszéd csodákra képes. Szeretem ha Zéti maga játssza le a meccseit, de azt nem, ha a partnere nem fair…akkor én sem vagyok az.😡 #mutterpercek #tigrisvoltam #pedignemszoktam