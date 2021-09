Bénább szobrot kapott a rettenthetetlen William Wallace, mint Cristiano Ronaldo

Új helyen, a skóciai Brechin City FC stadionja előtt leplezték le szeptember 6-án Tom Church szobrát, mely William Wallace, skót nemzeti hőst, pontosabban az őt megformáló Mel Gibsont ábrázolja.

Az ünnepségen készült fotók azóta elterjedtek a közösségi portálokon, és Church alkotásáról a legtöbbeknek a 2017-ben leleplezett, madeirai Ronaldo-szobor jut eszébe, melyen annak idején a fél világ nevetett – írja az Independent nevű brit lap.

BRAVEHEART STATUE UNVEILING

We were delighted to host the unveiling of the Braveheart Statue yesterday afternoon at its new home at Glebe Park.

It was brilliant to see the community of all ages turn out in numbers to support the event.

Read more ➡️ https://t.co/Oag5KIUXha pic.twitter.com/Dj84pzsKJs

— Brechin City FC (@BrechinCityFC) September 6, 2021