Görög Zita nehezen viseli az iskolakezdés miatt megugrott autóforgalmat és száguldozást

Szeptember 1-jével beköszöntött az új tanév az iskolákban, Görög Zita is erről elmélkedett legújabb Instagram-posztjában. Pontosabban nem is erről, hanem a megnövekedett autóforgalomról, amit ez okozott. Ahogy a modell-színésznő fogalmazott, már a karantén után is nehéz volt visszaszoknia a közlekedésbe, de a nyári szünet után ismét előtört belőle ez az érzés.

Reggeli kávé, hírek. A fiam már vonaton, a lányommal pár perc múlva ülök autóba. Nagy lesz a forgalom, mindenki rohan. Tegnap két balesetet láttam, ahogy hétvégén is. A hírekben szinte minden második cikk erről szól. Emlékszem, mikor az első karantén után újra naponta használtam az autóm és nem esett jól a sietség, elszoktam a közlekedéstől. A nyári szünet után is ez a helyzet. Háromszor annyian vagyunk az utakon. Jó lenne biztonságban tudni magunkat és másokat is. Milánt pár hónapja egy motoros kapta el, miközben szabályosan kelt át a zöld jelzésnél egy óbudai zebrán. Az ijedtségen és egy hatalmas esésen túl nem lett baja. A motoros még be is intett neki, miközben továbbhajtott. Index nélküli sávváltások, tiszteletlen dudálások közepette sem fogok nemhogy a megengedettnél, de a biztonságos sebességnél gyorsabban menni, mert már így is túl sok családot tett csonkává az értelmetlen erőfitogtatás. Koccanások megesnek a városban. Kis figyelmetlenségekbe belecsúszhatunk, mint ahogy olykor a tésztát is szétfőzöm, mert közben Titi kisautóját bányászom a kanapé alól. De ez más. Aki gyorsan hajt, számít a bajra. Teljesen másképp reagálnak az idegei, az izmai, a reflexei, mint annak, aki nem számít egy hirtelen előzésre, helyzetre. Sajnos az ártatlanok gyakrabban sérülnek, gyakrabban kebelezi be őket a halál. Kérlek Benneteket, figyeljünk egymásra jobban!