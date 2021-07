Kate Moss lett Kim Kardashian fehérneműinek az arca

Vagy inkább a teste.

Kate Moss lánya már kifutón is modellkedik, de pont úgy néz ki, mint az anyja

Kim Kardashiannak nem kötötte le minden idejét az amerikai olimpikonok fehérneműinek megtervezése, a saját nyári SKIMS kollekciójára is maradt kapacitása. Sőt, egy nagy dobással is készült. Az új szezon darabjait ugyanis barátnője, Kate Moss mutatja be.

2014-ben találkoztam először Kate Mossal és azonnal megfogott a humorával és a klasszikus szépségével. Azóta is barátok vagyunk. Ő egy igazi divatikon, aki meghatározza egy egész generáció stílusát. Büszkén mutatom be a SKIMS idei nyári arcát

– osztotta meg a hírt Kim Kardashian.