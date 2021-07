Úgy néz ki, Bella Hadid bepasizott

Instagramon is megmutatta barátját.

Bella Hadid nem igazán szereti kipakolni a közösségi médiára a kapcsolatait, a The Weeknd nevű énekessel is csak egy-egy eseményen lehetett őket együtt látni. A szakításuk óta most nagyon úgy tűnik, hogy Instagram-hivatalossá tett kapcsolatát egy Marc Kalman nevű férfivel, akiről a nevén kívül nem igazán van túl sok információnk. A csókolózás közben elkapott pillanatukról készült képet Hadid egy képsorozatnak a legvégén rejtette el, így elsőre nem is biztos, hogy bárki észreveszi a dolgot.