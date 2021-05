Scarlett Johanssont köszönőbeszéde közben öntik nyakon egy vödörnyi slime-mal

Férje, Colin Jost volt a tettes.

Vasárnap zajlott az MTV Movie Awards díjátadója, ahol sokan, ahogy az elmúlt évben, csak otthonról jelentkeztek be, hogy átvegyék és megköszönjék a nekik járó díjakat. Így volt ez most is, Scarlett Johansson kapta meg az idei Generációs díjat, azaz ő is beköszönt egy picit a műsorban. Biztosan kényelmesebb a sztároknak is otthonról közreműködni egy ilyen gálán, viszont Johansson esetében a kényelem most valahogy kimaradt, tekintve, hogy a köszönőbeszéde közben férje, Colin Jost a fejére öntött egy jókora adag zöld slime-ot, aki erre csak káromkodott egyet értetlenül. Azt nem tudjuk, hogy mindezt mi okból csinálta, viszont a videót akár meg is nézheti: