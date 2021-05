Lady Gaga sírva fakad Oprah és Harry herceg új dokusorozatában

A mentális egészség lesz a fő téma.

Megjelent Harry herceg és Oprah Winfrey közös dokusorozatának előzetese, melyben egész sok sztár szólal meg. Felbukkan például Lady Gaga is, aki sírva mesél egy történetet a kamerának, ahogy Genn Close, Meghan Markle és Robin Williams fia is szerepelnek benne. A sorozat fő tematikája a mentális egészség, ezzel kapcsolatban interjúvoltak meg különböző sztárokat és civileket egyaránt. A produkció a Tell Me You Can’t See címet kapta.

A műsor első része május 21-én jelenik meg az Apple TV-n, addig is itt lehet megtekinteni az előzetest: