A Direct One a tévézés jövőjét hozza el (x)

Február elseje óta a UPC Direct televízió szolgáltató Direct One néven működik. A név új, de a rengeteg élmény változatlan – sőt egyre több friss tartalommal várja a nézőket a szolgáltató. Továbbra is kiemelt szerepet kap az online tévézés a többek között telefonon, tableten és okostelevízión is elérhető Direct Now applikációval.

Mi változott a névvel együtt?

A Direct One az előfizetői igényeket szem előtt tartva folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, azonban a népszerű, megszokott elemeken nem változtat. Megmaradt a széles csatornakínálat, a prémium mozicsatornák és az online TV-szolgáltatás, amellyel számos kedvenc műsor, film bármikor megtekinthető, újranézhető és visszajátszható, valamint extra videós tartalmak is hozzáférhetőek az applikáció videótárában, méghozzá a meglévő előfizetőknek extra költségek nélkül.

A névváltozásnak köszönhetően a weboldal www.directone.hu, a My UPC Direct online ügyfélportál My Direct One, a UPC Direct Now applikáció pedig Direct Now elnevezés alatt fut tovább a már megszokott funkciókkal. A szolgáltató korábbi Facebook oldalát is az új, Direct One néven találhatják meg az érdeklődők. A cég az arculatváltást több lépcsőben valósította meg, így február óta folyamatosan tűnt el a UPC Direct márkanév – májustól pedig már csak Direct One néven van jelen a márka.

A Direct One-nal a jövő digitális

A korábbi UPC Direct Now, új nevén Direct Now alkalmazással az előfizetők bárhol és bármikor élvezhetik kedvenc tartalmaikat családtagjaikkal közösen, hiszen a hazai streaming piacon egyedülálló módon az applikációval egyidejűleg 5 különböző eszközön követhető akár 5 különböző televízióadás. A felhasználók akár útközben is mozizhatnak okostelefonjukon, tableten vagy akár számítógépen böngészőből indítva, ugyanis 89 lineáris csatorna programkínálata érhető el az app segítségével, melyből 32 újraindítható illetve visszajátszható. Az applikációt a Direct One ügyfelek ingyenes tölthetik le és nézhetik a benne szereplő összes tartalmat, köztük a videótár tartalmait is, előfizetésük részeként. Az applikáció emellett okostévékre is letölthető a teljes otthoni élményért. A Direct Now applikáció változatlanul megtalálható a Samsung, LG, Sony, Philips és Panasonic okostévéin is. Az app elérhető az okostelevíziók content store-jaiban, valamint letölthető a Google Play-ről, és az App Store-ból is.

Egyedülálló tartalmak a Direct Now videótárban

A National Geographic videótár színvonalas dokumentumfilmeket, lélegzetelállító képekkel tarkított tudományos sorozatokat kínál: a nézők olyan témák közül válogathatnak, mint a természet, űrkutatás, történelem, természettudományok, technológia, természeti katasztrófák – mindenki kedvére válogathat kedvenc témáiban elmerülve. A Direct One előfizetők Magyarországon elsőként kaphattak hozzáférést a National Geographic és a National Geographic Wild gyűjteményéhez, ráadásul a National Geographic minden hónapban újabb és újabb izgalmas filmekkel és sorozatokkal bővíti kínálatát.

A műholdas szolgáltató által januárban bevezetett új csatornák mellett tavasszal újabb tartalmakat hozott a Direct Now applikációba is: az eddigi NatGeo mellett már az AMC videótára is bekerült a kínálatba. Március óta a gyerekeknek is nyújt extra tartalmakat a szolgáltató: a Minimax illetve a JimJam népszerű rajzfilmsorozatai várják őket a Direct Now applikációban. Az elérhető részek többször is megtekinthetőek, ugyanakkor időről időre frissülnek is az appban, ezért érdemes rendszeresen rápillantani a videótárra.

További információ a www.directone.hu oldalon és a Direct One Facebook oldalán érhető el.

A Direct One-ról:

A Canal+ Luxembourg S.à r.l. a luxemburgi M7 Group S.A. tagja. Az M7 Group Európa egyik legnagyobb műholdas- és IPTV szolgáltatója, amely különböző márkanevekkel van jelen különböző országokban: freeSAT és Skylink Csehországban és Szlovákiában, Canal Digitaal és Online.nl Hollandiában, TV VLAANDEREN és TÉLÉSAT Belgiumban, Direct One Magyarországon, FocusSat Romániában, HD Austria Ausztriában. Minden márka a helyi kulturális és nyelvi sajátosságoknak megfelelő csomagokat kínál ügyfeleinek. Napjainkban az M7 Group több mint 3 millió előfizetőt szolgál ki többszáz műholdas és IP-alapú rádió és televíziós csatornával digitális, HD, valamint UHD minőségben. Az M7 Group szélessávú internet- és telefonszolgáltatást is nyújt ügyfeleinek Hollandiában és Belgiumban. Az M7 Platform Services teljeskörű disztribúciós megoldásokat szolgáltat DTH, kábel, valamint IPTV műsorszolgáltatóknak. További információ: www.m7group.eu.