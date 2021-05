Még 2020 decemberben készült róla utoljára néhány lesifotó.

Ahogy az minden születésnapnál lenni szokott Vilmos hercegék családjában, úgy Katalin hercegné most is készített az ünneplőről egy portréfotót. Lányuk, Sarolta hercegnő hatéves lett, akit hivatalos fotókon nagyon rég lehetett látni utoljára. Miután az Instagramra is felkerült a róla készült legfrissebb fénykép, a kommentelők egy része azon kezdett spekulálni, hogy Sarolta egyre inkább hasonlít Erzsébet királynőre.