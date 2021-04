Priyanka Chopra kreatívan megoldotta, hogy látszódjon a mellei közé belógatott nyaklánca

Elsőre nem is tűnik fel.

Április 11-én tartották meg Londonban a BAFTA-gálát, amelyen hosszú idővel a koronavírus megjelenése után fizikai valójukban is megjelentek a sztárok. Jelen volt például Priyanka Chopra és férje, Nick Jonas is, ami önmagában még nem egy rendkívüli helyzet. Ami érdekesség azonban feltűnt, az Chopra outfitje, azon belül is a nyaklánca, ami első ránézésre furcsán lóg a nyakán. Ha jobban megnézzük, már látni lehet, hogy a garbója alatt és a dekoltázsa között villan ki a lánc, ami olyan ötletes megoldás, mely megérdemli, hogy megemlékezzünk róla. Mutatjuk, hogy néz ki: