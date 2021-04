Bebe 26 helyre adta be az önéletrajzát, de nem vették fel sehová

Bebét, a Back II Black énekesét hívták be a Mokka stúdiójába, hogy arról faggassák, mennyire nehezen megy neki a mindennapi betevő előteremtése a pandémia közepette. Bebe 26 helyre adta be az önéletrajzát.

Már letettem erről. 26 helyre adtam be, kettő helyről hívtak vissza: az egyik amiatt, mert nem volt biztos benne, hogy én vagyok. Pizzafutárkodás volt, nem működött. Voltam árufeltöltő, kőműves, úgy voltam vele, valaminek történnie kell. Autószerelő műhelybe is mentem volna, de két év, mire megkapom a minősítést. Most stúdióban ücsörgök, írom az új dalokat, alkotok. Maradt a házra félretett felújítási pénzből, most azt éljük fel.