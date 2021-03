Egy baba által leejtett keksz miatt bírságolták meg az anyát

A brit nő nem akart hinni a fülének.

Danielle Botcher épp kijött a basildoni (Essex, Anglia) Tesco áruházból, a bevásárlókocsiból kiszedte 18 hónapos kislányát, Miát, beültek az autóba, és már indultak volna, amikor valaki bekopogott a szélvédőn.

Három közterület-felügyelő állt mellettük, egyikük, egy nő, azt mondta neki, hogy látta, ahogy Botcher kislánya leejtett egy kekszet a parkolóban a földre, és az anya nem vette fel, ezért megbírságolják.

A 28 éves basoldoni nő elnézést kért a történtekért, jelezte, hogy a bevásárlókocsiban valóban talált pár szem kekszet (pénzérményi sütikről van szó egyébként), ezeket el is tette, de azt nem vette észre, hogy a földre is hullott belőle. Természetesen felvette volna, ha látja. Botcher úgy gondolta, hogy akkor ezzel le is zárták a történetet, de nem:

a közterületesek elkérték a személyi igazolványát, és átadtak neki egy 100 font (42 ezer forint) befizetését előíró büntetőcédulát.

A nő elmondta, az egész eset annyira bizarr volt, hogy azt sem furcsállta volna, ha kiderül, kandi kamera van a közelben, és csak figyelik őt, hogy hogyan reagál erre az abszurd szituációra. A Daily Mail azt írja, Botcher szerint 100 font elég sok pénz egy kétgyerekes családnak, és eszük ágában sem volt befizetni egy ilyen „szabályszegés” után. Végül addig telefonálgattak a családtagok, míg a hivatalban közölték: eltekintenek az összeg befizetésétől, sőt az önkormányzat azóta elnézést is kért tőlük.

Danielle Botchernek viszont már valóságos üldözési mániája van, amikor a gyerekekkel vásárol: úgy érzi, mintha mindig figyelnék. Azt mondja, az ilyen afférok nélkül is elég eseménydús egy kétgyerekes család élete.

Az egész sztorit azért hozták nyilvánosságra, hogy mások is merjenek tiltakozni, ha úgy érzik, jogtalanul büntették meg őket.