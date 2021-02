Rólam volt szó? – Megérkeztek a Viberre a 24.hu matricái

Szerkesztőségünk ikonikus arcaival és szófordulataival készült ingyenes matricák mától megtalálhatóak a Viberen. Ezt nem láttuk jönni!

A humort sem nélkülöző matricák garantáltan a csetelés alapkellékei lesznek. Ha valamit nem értesz, vagy csak ledöbbentél, akkor Nagy József kollégánkat ábrázoló matricát küldj a haveroknak. Ő az az újságíró, aki bátran kérdezi interjúalanyait, legyen szó politikusokról, közéleti személyiségekről. Valószínűleg a legtöbbet feltett kérdése is a Mért? volt. Ha csak izgat a dolog, hogy rólad volt-e szó – mint Katz Dávid riporterünket úgy általában mindig – akkor a Katz féle matricát neked találták ki. De persze ott van lapunk főszerkesztőjét, Pető Pétert ábrázoló sticker is, aki mindig arra törekszik, hogy közelebb kerüljön az igazsághoz. Meg persze szokásához híven amihez csak tudja, hozzáteszi az izmust. Riportereink mellett pedig a hangulatunkat kifejező matricák és okosságok is elérhetőek 24.hu-s formában.

Az ingyenes letölthető matricákat ezen a linken találod.

Legyél részese a 24.hu közösségének

Csatlakozz a 24-hu közösségéhez a Viberen, ahol a legújabb matricák mellett a nap legfontosabb és legérdekesebb cikkjeit küldjük el. A közösséghez bárki csatlakozhat, aki rákeres a 24.hu-ra a Viber alkalmazásban.