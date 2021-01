Idén 25 éves a Pokémon, ennek örömére Katy Perry felénekelt egy dalt

Csak úgy szalad az idő.

1996-ban született meg a japán Nintendo cég videójátéka, a Pokémon, amiből később rajzfilmsorozatot is készítetek. A negyed évszázados évforduló alkalmából a Nintendo egész évben különböző márkákkal kollaborálva ünnepli a játék születésnapját. A Pokémon Go például a Gucci és a The North Face márkákkal alkot majd egy közös kapszulakollekciót, de mellette például Katy Perry is bevállalta, hogy énekel egy dalt a játék tiszteletére. Perry Instagram-oldalán leírta, hogy mennyire hihetetlen számára, hogy a gimnáziumi ebédszünetekben még cserélgette a Pokémon kártyáit a barátaival, most pedig őt kérték fel, hogy készítsen egy dalt a jeles alkalomból. A dalhoz készült egy előzetes is, amiben egy pokélabda gurul végig egy felépített pályán. Mutatjuk: