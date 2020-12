Fiatal korában Zooey Deschanelnek adta ki magát Katy Perry, hogy ingyen beengedjék partikra

Nem biztos, hogy ezt ország-világ tudtára adtuk volna.

Katy Perry legújabb, Not the End of the World című számához készített videóklipet, melyben Zooey Deschanel színésznő játssza a főszerepet, őt tévesztik össze a klipben látható idegenek az énekesnővel. Ennek a poénnak alapja is van, mint az Perrytől kiderült a napokban. A Velvet figyelt fel az énekesnő Instagram-videójára, melyben Perry Deschanellel beszélgetett. Ebben elárulta, hogy mikor fiatal és ismeretlen énekesnő volt Amerikában, Deschanelnek adta ki magát (aki akkor már ismert színésznő volt), hogy beengedjék az exkluzív bulikba is.

Valamit azonban be kell vallanom. Amikor először Los Angelesbe mentem, sokat jártam bulizni. Nagyon sokat. De nem volt pénzem, nem volt egy fityingem sem, ezért néha előadtam, hogy te vagyok, csak hogy beengedjenek.

Deschanel aztán elmondta, hogy tudott ezekről a dolgokról, mert akkoriban sok ismerőse közölte vele, hogy olyan bulikban is látták, ahol tuti nem tűnhetett fel.

Akit érdekel a beszélgetés is: