Elton John is kapott egy saját Barbie-t

Egy popsztár karrierje nyilvánvalóan nem lenne teljes anélkül, hogy a Mattel Barbie babáival valamilyen közös kollaborációt ne hozzon létre. Elton John életében is eljött ez a pillanat, ugyanis idén lett 45 éves a karrierjében mérföldkőnek számító koncertje, a Los Angeles-i Dodger stadionban. A Mattel pedig ennek örömére kitalálta, hogy Barbie-t is beöltöztetik az énekes fellépő ruhájának replikájába. A végeredmény ez lett, lehet vitatkozni, hogy kinek áll jobban a szett:

Pop Star. Icon. Rocket Man. 🎤✨#Barbie pays tribute to the legendary @eltonofficial’s extraordinary career, in celebration of 45 years since his decade-defining performance at Dodger Stadium in Los Angeles. https://t.co/5Etj0j3Hwi pic.twitter.com/a0BjTce7c9

— Barbie (@Barbie) October 22, 2020