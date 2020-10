Sztárban Sztár: Szabó Ádám és Miss Mood majdnem csókját elhitte a zsűri

Nem esett nehezükre szerelmeseket alakítani.

Sztárban Sztár: A zsűri azon röhögött, hogy Curtis jól hozta Kozsót, mert Kozsó amúgy is hamisan énekel

A Sztárban Sztár legutóbbi adásában az egyéni produkciók mellett, duetteket is énekeltek a versenyzők. Szabó Ádám Miss Mooddal adta elő Shawn Mendes és Camila Cabello Señoritáját és elég hitelesen hozták a szerelmeseket. Már a kisfilmjükből is kiderült, hogy Dóri nincs zavarban attól, hogy Ádámot kell simogatnia, így a színpadi majdnem csókot is elhitte a közönség.

A dal után Tilla annyit mondott:

Ebbe azért volt tűz. Ha most azt mondanátok, hogy szeretnénk bejelenteni, hogy összejöttünk, lehet, hogy elhinném.

Köllő Babett és Kökény Attila is osztotta a véleményét:

Az van, hogy én elhittem ezt a két és fél-három percet, hogy ti szerelmesek vagytok.

Kiemelt kép: TV2