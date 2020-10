Timothée Chalamet nagyon zavarban volt, amikor meglátta a fotókat, amiken Lily Rose Deppel csókolózik

Leginkább azért, mert nem tetszett magának a képeken.

Timothée Chalamet és Lily Rose Depp kapcsolatáról tavaly nagyjából ilyenkor írtunk, mivel több fotó is napvilágra került róluk, melyeken egy hajón, fürdőruhában hevesen csókolóznak. A képek nem csak a mi, hanem úgy tűnik a GQ riporterének is a retinájába égtek, ugyanis egy friss interjúban felhozta a témát Chalamet-nek. Meg is kérdezte tőle, hogy érintette őket, hogy az egész világ látta a fotókat, mire Chalamet válaszából kiderült, hogy nagyon kínosan.

Este úgy feküdtem le aludni, hogy ez volt életem legjobb napja. Egész nap egy hajón voltam valakivel, akit nagyon szerettem. Másnap, mikor felkeltem és megláttam a képeket, arra gondoltam, hogy »tényleg ennyire híres vagyok?«

— mondta, majd azt is leszögezte, hogy a fotók nem reklámfogás céljából készültek, mivel pont akkor debütált a The King című, közös filmjük.

Ha tényleg csak a film népszerűsítése miatt csináltuk volna a képeket, gondolod, hogy így néztem volta ki?

