Tudtad, hogy Timothée Chalamet Johnny Depp lányával jár?

Lekapták őket csókolózni egy hajón.

Timothée Chalamet együtt forgatta Johnny Depp lányával, a színészként és modellként is tevékeny Lily-Rose Depp-pel a The King című Netflix-filmet, a Popsugar szerint pedig már tavaly október óta együtt is vannak. Ez mondjuk simán lehetett volna pletyka is, hisz eddig nem nagyon láttuk konkrét jelét ennek, egészen mostanáig, ugyanis az oldal most lehozott képeket a párról, ahogy Caprin smárolnak hevesen egy hajón. Ide kattintva végig lehet nézni a teljes galériát róla.

Timothée and Lily-Rose are having quite the vacation. 👀 https://t.co/PWXl4e5DAS — POPSUGAR (@POPSUGAR) 2019. szeptember 7.

A pár egyébként eredetileg azért volt Olaszországban, mert elkísérték a Velencei Filmfesztiválra közös filmjüket, ahol a világpremierje volt, de úgy tűnik, szakítottak időt közben némi nyaralásra is. A fesztiválon egyébként imádtuk Chalamet stílusát.

Kiemelt kép: Alessandra Benedetti – Corbis/Corbis, Getty Images