Kezdjük megszokni, hogy Cher 74 évesen úgy néz ki, mint két évtizeddel ezelőtt

Mintha mindig is így nézett volna ki.

Cher is jelen volt a tegnap este megrendezett Billboards Awards díjátadón, mégpedig azért, mert ő adta át az Icon díjat, amit ő még három éve, 2017-ben vehetett át. A cikk apropója nem is ez, hanem a tény, hogy Cher 74 éves, de biztosak vagyunk benne, hogy valamilyen módon konzerválhatta magát, ugyanígy konkrétan ugyanúgy néz ki, mint az elmúlt évtizedekben. Egyetlen ránc sem látható az arcán, ahogy annak sincs nyoma, hogy plasztikáztatta volna magát. Nem értjük, mindenesetre Madonnánál is fiatalabbnak néz ki.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Billboard Music Awards (@bbmas) által megosztott bejegyzés, Okt 14., 2020, időpont: 12:49 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Kevin Mazur/BBMA2020/Getty Images for dcp