Gwyneth Paltrow lánya úgy reagált anyja meztelen fotójára, mint bármelyik tinédzser

Nagyon vicces kommentet hagyott a poszt alatt.

Gwyneth Paltrow 48. születésnapját egy meztelen fotóval ünnepelte, amit bizony még Instagramra is feltöltött. A bejegyzés alá rengeteg sztár kommentelt, Naomi Campbellen át Paris Hiltonig mindenki dicsérgetni kezdte, hogy mennyire jól néz ki, valamint, hogy még mindig tud valamit. Emellett Paltrow lányának, Apple Martinnak is meg volt a véleménye a fotóról, amire nagyon szórakoztatóan, mindössze egy szóval reagált, aminek hangsúlyát valószínűleg mindenki, mérföldekkel odébb is megérzi:

ANYA!

Kiemelt kép: Instagram/@gwynethpaltrow