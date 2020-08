Post Malone annyira elfoglalt, hogy a fogorvosi vizsgálatot összekötötte egy új tetoválással

Post Malone még csak 25 éves, de jelölték már Grammyre, és ha a zenéje miatt nem is, talán a rommá tetovált arca miatt viszonylag sokan tudják, ki ő. Az énekes most újabb tetoválást varratott magára – a fotók szerint kivételesen nem az arcára, hanem a lábára –, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy mindezt a fogorvosa rendelőjében tette. Fogorvosa egyébként a People szerint természetesen egy sztárfogorvos – jelentsen ez bármit is –, Dr. Thomas Connelly.

Hogy miért kellett összekötni a tetoválást a fogápolással, az nem derült ki, csak egy magyarázat lehet erre, méghozzá az, hogy Post Malone röhejesen elfoglalt. Mondjuk legalább a fogorvosnál steril a környezet egy tetováláshoz. Ha az autószerelőhöz kellett volna mennie, már nem lett volna ilyen jó ötlet összekötni a két dolgot.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Thomas Connelly, DDS (@connellydds) által megosztott bejegyzés, Aug 7., 2020, időpont: 6:37 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/Post Malone