Lana Del Rey akár Kylie Jenner is lehetne ezen a fotón

Stimmel a smink, a haj és még a dekoltázs is.

Lana Del Rey Instagram-fotóján azért akadt meg a szemünk, mert első pillantásra úgy tűnt, mintha most másképpen nézne ki, mint eddig szokott. Mikor közelebbről megnéztük, rájöttünk, hogy a sminkelési stílusa változott meg gyökeresen, ugyanis az eddigi, cicaszem és vörös rúzs kombi helyett most egészen konkrétan mintha Kylie Jennerré sminkelte volna magát. A felsője, amiből rendesen kispórolták az anyagot, egyébként pont olyan, mint amit a sminkmogul visel Cardi B legújabb videoclipjében, amiről természetesen mi is megemlékeztünk, itt.

Kiemelt kép: Instagram/@lanadelrey