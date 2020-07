Ezt a fotót elnézve Gisele Bündchen anyja is simán modellkedhetne

Születésnapja alkalmából köszöntötte fel.

Gisele Bündchen anyukája ma ünnepli a 72. születésnapját, az alkalomból pedig a szupermodell Instagramon is felköszöntötte. A közös képükön, amit nyilván profi fotós készített, le sem tagadhatnák, hogy közeli rokonok, ami azt jelenti, hogy a Bünchen anyuka, Vania Nonnenmachert is elképesztő génekkel áldotta meg a sors. Nyugodtan szerepelhetne a Vogue, vagy akármelyik divatmagazin címlapján is. A rózsaszín fotón egyébként olyan pozícióban helyezkednek el, hogy ketten együtt szív alakot zárnak be. Ha elég sokáig pihenteti a szemét a képen, még azt is megkockáztatjuk, hogy nyugalmat sugároz.