A milliomos pókerkirály Dan Bilzerian fizetne azért, hogy valaki címet adjon a könyvének

Megírta, de a címet már nem tudta megszülni. Segítsen már neki valaki!

Befejeztem az önéletrajzi könyvem, 5000 dollárt kapt az a kommentelő, aki a legjobb címet adja neki

– írta az alábbi kép alá Dan Bilzerian, aki leginkább milliomos pókerkirályként ismert.

Jún 8., 2020

És miről ismert még Dan Bilzerian? Hogy bikinis, vagy leginkább meztelen nőkkel veszi magát körbe Instagramján meg a való életben is. Illetve ő volt az is, aki ledobott az erkélyről egy nőt. Sőt egy alkalommal dr. Zimány Linda is ott ült mellette bikiniben.

Máj 2., 2015

Az egyelőre nem derült ki, hogy életrajzi könyvét ki és mikor tervezi kiadni, de ha valaki szeretne másfélmillió forintot szerezni, kommenteljen címet.

Kiemelt kép: Instagram/Dan Bilzerian