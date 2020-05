Tekashi69 egyre őrültebbnek tűnik a házi őrizetben, és nem látni, hol a vége

Egy lábujjnyalogatós poszttal kérte követőit, hogy írjanak 500 ezer kommentet képe alá, cserébe kidob egy új klipet: ők megcsinálták, Tekashi69 pedig továbbra is fürdik a reflektorfényben, amit a házi őrizete hozott el számára. Milliós nézettségű videoklipet készített, hetek óta szívják egymás vérét Snoop Dogg-gal, de a színes hajú rappernek arra is volt ideje, hogy a Billboard zenei toplistája mögötti összeesküvés-elméletet keressen. Jelenleg két végén égeti a gyertyát az egykori bandatag, és könnyen meglehet, egyszer olyan emberbe is beleköt, aki nem a bírói pulpitus elé juttatja majd őt.

Miért van otthon, ha eddig börtönben volt?

Tekashit két év fegyházbüntetésre ítélték 2019 decemberében szervezett bűnözés vádjával, miután a Nine Trey nevű banda (amit 1993-ban alapítottak egy börtönben) tagjaként elég sok ronda dolgot csinált New Yorkban; többek között vérdíjat tűzött ki egy másik rapper fejére, amiről videofelvétel is készült, emellett tiltott lőfegyvereket birtokolt és droggal is kereskedett.

Miután gyilkossággal is vádolták, egy korábban életfogytiglani börtönbüntetés is kinézett neki, ráadásul korábban már akadt dolga a hatóságokkal: sok évvel ezelőtt szexuális kapcsolatba került egy akkor tizenhárom éves lánnyal (két másik férfi társaságában), amit videóra vett, majd feltöltött az internetre. Ekkor négy év próbaidőt kapott némi közmunkával, ám Tekashi ettől sem lett elővigyázatosabb, kereste a balhékat, és a banda egyik vezérévé lépett elő az évek során, főként azért, mert hatalmas pénzekkel tudta támogatni és fenntartani a működésüket.

A gengszterrapper imázsát úgy építgette, hogy botrányokat generált maga körül, amire harapott a média, így Tekashi69 egyfajta sztárrá lépett elő a tinédzserek szemében, kihasználva a különböző társadalmi rendszerek defektjeit.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon IM BACK AND THEY MAD (@6ix9ine) által megosztott bejegyzés, Nov 24., 2017, időpont: 11:59 (PST időzóna szerint)

A negatív reklám is reklám: a rapper lemezeit vitték, akár a cukrot, holott semmilyen forradalmi zenei újítást nem hozott létre. Sőt, ő maga mondta el egyszer, hogy semmi komolyat nem akart kezdeni az előadói pályán, de miután extravagáns külsőt csinált magának, valamiért minden mozdulatára kíváncsiak voltak az emberek.

Csak szórakozásból kezdtem el rappelni, ha lehetek őszinte. Viszont elkezdtem zenét csinálni, és mindenki azt mondta, »Haver, rohadt jól áll ez neked!«

A New York-i hatóságok őrizetbe vették, majd míg a bírói ítéletre várt, tizenhárom hónapot töltött előzetesben. Rajongói petíciót indítottak, hogy helyezzék szabadlábra, ami bár nem történt meg, de az előzetesben töltött idejét beleszámolták a végleges büntetési időbe, emiatt alig tizenegy hónapot kellett leülnie a rácsok mögött. Kellett volna, csakhogy kitört közben a koronavírus-járvány, így módosítottak a rapper fogvatartásán, asztmája miatt elrendelték, hogy a maradék pár hónapot az otthonában ülhesse le.

Így is lett: Tekashi kijött, elektronikus lábbilincsével elfoglalta a rezidenciáját, majd elkezdte széttrollkodni az egész internetet.

Másképp hat rá a karantén

Első dolgai között szerepelt, hogy újraindította rég elfeledett Instagram-fiókját, majd frissítette a profil leírását, amiből kiderült, hogy továbbra is megbotránkoztatással szeretné fenntartani maga körül a médiafigyelmet.

Tekashi69-t „snitch”-nek, azaz besúgónak, árulónak, vamzernek nevezte el az internet, miután feldobta bandájának összes tagját, hogy a maga bőrét mentse. A jelző akkor ragadt rá, mikor még börtönben volt, de tudott róla, hiszen a TMZ forrásai szerint kissé értetlenkedett is, hogy miért bélyegzi őt meg mindenki.

A szivárványhajú rapper több húzásával is felhívta magára figyelmet:

pár százmilliónyi forint értékben autókat vásárolt magának;

egy rapperkollégája Instagram-élőzésébe bekapcsolódott, majd bekommentelte, hogy vigyázzon, mert őt is feldobja;

levelet írt a bírónak, hogy forgathasson zenei videókat a kertjében;

volt barátnője szerint abszolút nem kíváncsi a lányára, Saraiyah-ra ;

; megkérte követőit, írják le őt egy szóval – természetesen mindenki besúgónak vagy patkánynak nevezte el;

forgatott egy szürreális videóklipet, amihez vett magának egy közel egymillió dolláros (azaz több mint 320 milliós), rajzfilmes nyakláncot;

egyik képe olyan jól sikerült, hogy véletlenül megmutatta benne, hol tartják házi őrizetben, emiatt el kellett költöznie, nehogy rátaláljanak az egykori bandájának tagjai.

Lényegében annyi történt, hogy Tekashi rálelt az öniróniára, ami működik. Jól mérte fel, hogy egy hiphop-normákkal ellentétes cselekedetet (besúgás) miként fordíthat saját javára 2020-ban: ha elkezd saját magán és ezen az egész ügyön poénkodni. Úgy fest, hogy kajálják emberek, elég rápillantani a karanténos házi őrizetben készült videóklipjére, ami két hét alatt 200 millió körüli megtekintést ért el a YouTube-on.

Snoop Dogg-gal háborúzik

Snoop Dogg többször nekiment Tekashinak a közösségi médiában: ahol lehetett, ütlegelte szerinte szégyenletes kollégáját, aki nem tiszteli a hiphop hagyományait és jogtalanul nevezi magát gengszterrappernek (holott, ha valaki önazonos gengszterrapper, az valószínűleg épp a bandába verődő Tekashi). Dogg számos alkalommal kifejtette, hogy nem kellene médiafigyelmet adni Tekashinak, hozzá csatlakozott Akon is, aki szerint színes hajú kollégájuk generációja nem tisztel senkit és semmit. Snoop Dogg nemrég ismét megszólalt az ügyben, pontosabban kommentelt egy amerikai újságíró Instagram-posztjához, aki Tekashiról osztott meg egy képet:

Be kéne fejezni ennek a patkánynak a promótálását. Ezzel azt akarjátok mondani, hogy besúgni menő. Én a régi iskolában hiszek, bassza meg 69 és mindenki, aki őt futtatja.

A Redditen van egy Tekashi69-fórum, ahová napi rendszerességgel gyűjtenek össze infókat arról, hogy mit művel szabadidejében a rapper, és ahol arról is értesülhetünk, amikkel a hírek nem feltétlenül foglalkoznak. Például Tekashi üzent egyet Doggnak:

Tök mindegy, mennyire próbálkozol, és vezetsz félre másokat, egy patkány vagy és nem fogod megúszni csak azért, mert a ’90-es években nem volt közösségi média. Egy patkány vagy és be kellett volna fognod a pofádat

– fogalmazott a kommentben.

Egy igazi Marvel-féle Végtelen háború kezd kibonatkozni az egészből, mert Tekashi szeretne valamit visszaadni Doggnak abból a sok jókívánságból, amit kapott tőle a rendőrségi ügy alatt. Nemrég Dogg posztolt egy feleségével közös képet az oldalára, ami alatt megjelent Tekashi egy kommentben.

Nem őt csaltad meg néhány hónapja Celina Powell-lel? Jobbat érdemelne nálad

– emlegette fel Snoop Dogg hűtlenségi botrányára. Az erkölcscsősz Tekashi egyébként nem egyszer bántalmazta fizikálisan saját barátnőjét, sőt még csecsemőkorú gyerekét is.

Az előzményből elég nagy botrány kerekedett ki Dogg körül pár hónapja, Powell ugyanis fényképes bizonyítékokkal együtt teregette ki az egész sztorit a YouTube-on, miszerint cseten vette fel vele a kapcsolatot Dogg, aki videoüzeneteket és képeket is küldött a későbbiekben. Ezután találkoztak, szexeltek, mi több, a nő állítása szerint a rapper kokaint is használt az együttlétek alkalmával, amit az ő melleiről akart felszívni. A vádakra Dogg egy húszezer dolláros (6,5 millió forintos) csekkel reagált, hogy Powell fejezze be a történeteit, az ügy pedig ennyiben maradt. Érthető, miért nagyon kellemetlen most, hogy Tekashi ilyenekkel áll elő.

Ezzel még nincs vége, mert egy Tekashi nevével működő rajongói oldal posztolt egy 1998-as cikket, miszerint Snoop Dogg egy buliban járt, aminek a végén valaki megpofozta őt, erre a rapper szaladt a rendőrökhöz, hogy szóljon nekik az incidensről. Csakhogy Dogg úgy értelmezte, ez Tekashi valódi, hitelesített profilja, így odakommentelt: „Kamu. Soha nem pofoztak meg, nem is szóltam a rendőröknek, ez az ő szövegük. Patkány. Próbálkozz csak, szivárványfiú” – írta. A komment után némileg furcsán néztek Doggra, hogy tulajdonképpen mennyire ért a közösségi médiához.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 6ix9ine HQ (@6ix9inehq) által megosztott bejegyzés, Máj 17., 2020, időpont: 4:11 (PDT időzóna szerint)

A Billboard meg nem kér belőle

Tekashi már említett GOOBA című zenéje nagy sikereket ért el, de a Billboard 100-as toplistája figyelmen kívül hagyja. A rapper szerint manipulálják a listát, és csak a kedvenc számaikat rakják jó pozíciókba. Egy Instagram-videóban meg is mutatta, hogy slágere jelenleg a második helyen van, Justin Bieber és Ariana Grande közös száma, a Stuck With U pedig ötödik, aztán egy újabb videót is feltöltött, amin bemutatta, hogy Bieberék zenéje az élre került 60 ezer egységgel.

Grande és Bieber az ötödik helyről feljönnek az elsőre a semmiből. Szóval a GOOBA nem kerülhet oda, de Ariana az ötödikről igen? Nagyon csalódott vagyok, mert ez minden rappert érint a világon. Ha manipuláljátok a listát, csináljátok helyesen: a GOOBA-t a héten kétszázmilliónál is többször hallgatták, jóval többször, mint a Stuck With U-t, Doja Catet vagy bármelyik más előadó számát. Manipuláltok mindent. Billboard, a világ figyel rátok, és ha ezt minden előadóval megteszitek, mit kéne ahhoz tennünk, hogy az első helyre kerüljünk?

– tette fel a kérdéseit a rapper, választ egyelőre nem kapott, de még hozzátette, hogy Grande és Bieber közös dalát ráadásul reklámozta is a Billboard a saját Twitter-oldalán.

Tekashi69 szemét az is szúrhatja, hogy míg az ő számát majd’ kétszázmillióan nézték meg a YouTube-on, addig az adománygyűjtő Stuck with U jelenleg 43 millión áll. A hivatalos adatok szerint Bieberék otthonmaradós, koronavírusos, romantikus számát 28,1 millióan streamelték, 26,3 milliószor adták a rádiók Amerikában és 108 ezerszer töltötték le. Ezzel szemben a GOOBA-t 55,3 millióan streamelték, 172 ezerszer játszották a rádiók és 24 ezer példány kelt el belőle – írtuk meg egy korábbi cikkünkben.

Milyen egységek? A Billboard slágerlistáján három tényező együttes összeadásával lehet feljebb kerülni: eladás, rádiós lejátszás és netes letöltés. Ebből számítják ki, milyen helyezést érdemel egy zeneszám, amit úgynevezett egységben mérnek.

Ezek után arra kérte követőit egy lábujjnyalogatós képpel, hogy hozzanak össze 500 ezernél több kommentet, és akkor kidob egy új videóklipet a héten. Kívánságát a fanok rendesen túlszárnyalták.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon IM BACK AND THEY MAD (@6ix9ine) által megosztott bejegyzés, Máj 15., 2020, időpont: 11:38 (PDT időzóna szerint)

Nem a Billboard az egyetlen, amely nem kért Tekashiból az elmúlt hetekben. A rapper indított egy webshopot, ahol saját márkás cuccait árulgatja ilyen-olyan színes figurákkal, pólókkal (azaz pont azt csinálja, mint minden magyar youtuber százezer feliratkozó felett).

Kitalálta, hogy a bevételeinek bizonyos részét (200 ezer dollárt, kábé 65 millió forintot) odaadja a No Kids Hungry nevű gyermekétkeztetéssel foglalkozó nonprofit szervezetnek, amely a koronavírus-járvány alatt étellel látja el a nélkülöző családokat. Ám a szervezet nem élt az ajánlattal.

Hálásak vagyunk Hernandez úrnak a nagylelkű adományért, de el kell utasítsuk azt. Az ő tevékenységei nem állnak összhangban azzal, amit mi képviselünk

– fogalmaztak, valószínűleg arra is utalva, hogy a rapper pénzéhez vér tapadhat a gengsztermúltjából adódóan.

Mi lesz ennek az őrületnek a vége?

Tekashi jó eséllyel közösségi médiás sztárként vészeli majd át a koronavírus-járványt és a fennmaradó házi őrizetét, nézettségei növekedni fognak a következő hónapokban. Azok a rajongói, akik kitartottak mellette a bírósági tárgyalása alatt, most is mellette maradnak, újakat pedig például a Snoop Dogg-balhéval vagy a Billboard betámadásával tud szerezni.

Egyre inkább úgy tűnik, Tekashinak lételeme a bajcsinálás, ez viszi előre, ettől válik érdekessé a hiphop kultúráért rajongóknak. Hiába a zűrös előélete, a pedofília, a nemi erőszak és a gyermekbántalmazás, Tekashi mégis megállíthatatlannak tűnik. Csak a reddites, instagramos és youtube-os kommentek alapján lehet kikövetkeztetni, miért kedvelik ennyire: nem fél bajt csinálni és kilóg a jelenlegi rapgeneráció tagjai közül, mind külsőleg, mind pedig dalszövegeivel. Merthogy utóbbiak nem a drogfogyasztás és a fegyvertartás problémáiról szólnak (mint általában az amerikai rappereknél), hanem támad velük, nem fél konfrontálódni más előadókkal.

Csakhogy ennek hátulütője is lehet: hiába az óriási számok a zenéi mellett, előbb-utóbb rá fog találni arra az emberre, akivel nem kellett volna ujjat húznia. Egy életfogytiglant már megúszott Tekashi, ám nem biztos, hogy a legközelebbi büntetőügye is eljut a bírósági tárgyalásig.

Kiemelt kép: Instagram.com/6ix9ine